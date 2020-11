Belg wurgt partner in vakantieverblijf in Lloret De Mar en geeft zich aan bij politie

In het Spaanse Lloret de Mar heeft een man zich bij de politie aangegeven nadat hij zijn vrouw gewurgd had. De man en het slachtoffer hebben de Belgische nationaliteit en zijn vijftigers, melden Spaanse media.

De man was maandagochtend rond 10 uur naar het politiekantoor in Lloret De Mar gegaan, waar hij bekende dat hij een misdrijf had gepleegd. Na wat ondervraging bleek dat hij zijn partner gewurgd had in hun vakantieverblijf. De politie trok daarop met medisch personeel naar Paseo Maritim, waar het levenloos lichaam van een vrouw van middelbare leeftijd gevonden werd in de woning die ze er deelde met de verdachte.

De man, net als zijn partner een vijftiger met de Belgische nationaliteit, werd aangehouden op verdenking van moord. De politie gaat de zaak verder onderzoeken en liet het lichaam van het slachtoffer al onderzoeken om de doodsoorzaak te verifiëren.

Al 38 vrouwen vermoord dit jaar

“Lloret is vandaag in rouw”, zei burgemeester Jaume Dulsat, die een minuut stilte aankondigde na het overlijden. Er wordt in Spanje bijzonder zwaar getild aan de zaak, want dit jaar zijn al 38 vrouwen om het leven gebracht door hun partner of ex-partner. Seksueel geweld is een groot probleem in het land en de politie heeft er een prioriteit van gemaakt.

Het meest recente slachtoffer voor de Belgische vijftiger was een 42-jarige moeder van twee minderjarige dochters uit Sabadell, die in augustus dood aangetroffen werd. Pas in oktober bleek na een autopsie op het lichaam dat ze met geweld om het leven was gebracht.