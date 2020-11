Oud-president Evo Morales terug in Bolivia na een jaar ballingschap

Oud-president Evo Morales is maandag teruggekeerd naar Bolivia, een dag nadat zijn opvolger Luis Arce ingezworen is als president. Morales nam een jaar geleden ontslag, en verliet het land, na het uitbreken van protest tegen zijn herverkiezing voor een vierde ambtstermijn.

“Een deel van mijn leven blijft in Argentinië”, zei Morales, alvorens hij te voet de grensbrug overstak tussen La Quiaca, in het noorden van Argentinië, en Villazon, in het zuiden van Bolivia. Morales vluchtte eerst naar Mexico, maar reisde daarna door naar Argentinië.

Evo Morales kreeg aan de Argentijnse zijde van de grens het gezelschap van de centrumlinkse president Alberto Fernandez. Fernandez woonde zondag ook de eedaflegging bij van de nieuwe socialistische president Luis Arce.

Toegejuicht

Honderden aanhangers van Morales, onder wie veel inheemsen, gekleed in gekleurde, traditionele kledij, waren al ‘s ochtends bijeengekomen aan de grens, om te wachten op “de vader van Bolivia”. Morales, die het land leidde van 2006 tot 2019, zal nu een tocht ondernemen van een duizendtal kilometer tot zijn thuisbasis Chimoré, in het centrale departement Cochabamba. Daar wordt Morales woensdag verwacht, vergezeld van “800 voertuigen” volgens de organisatie, dag op dag een jaar geleden sinds zijn vertrek uit Bolivia.

Na de presidentsverkiezingen van oktober 2019, waarbij Morales een vierde ambtstermijn ambieerde, beweerde de oppositie dat er fraude gepleegd was. Nadat leger en politie de kant hadden gekozen van de oppositie, en zelfs huizen van Morales’ medewerkers aangevallen werden, stapte Morales toen op en verliet hij het land.

Luis Arce, zijn voormalige minister van Economie, werd op 18 oktober verkozen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen met 55 procent van de stemmen. Daarmee kwam een einde aan een interimregering die een jaar aan de macht was.