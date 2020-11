Vlaamse internaten klagen late communicatie aan: “Schipperen tussen welzijn van jongeren en van personeel”

De internaten werden tijdens de coronacrisis met specifieke problemen geconfronteerd. Zo kwamen ze vaak als laatste aan beurt in de communicatie, was er onvoldoende afstemming tussen school en internaat, en moesten de internaten plots instaan voor de opvang van de kinderen tijdens de schooluren en voor het organiseren van het afstandsonderwijs. Naast bijkomende uitgaven, zagen de internaten hun inkomsten inzake huur teruglopen. Dat bleek maandagnamiddag tijdens een hoorzitting in de coronacommissie van het Vlaams Parlement.

De commissie had Katrien Smet en Gentil Poppe van het St. Jozef Klein Seminarie in Sint-Niklaas, en Eddy Tuytens, beheerder van het Huis aan Zee, een internaat en IPO (Internaat met Permanente Openstelling) in De Haan, uitgenodigd voor een hoorzitting.

De internaten hebben veel te laat, ruim na de scholen, informatie ontvangen over de coronamaatregelen, waardoor de instellingen nauwelijks tijd hadden om de nodige voorzieningen te treffen. Bovendien werden de internaten met extra uitgaven geconfronteerd omdat, zo somden de mensen van het St. Jozef Seminarie op, de leerlingen ook tijdens de normale lesuren moesten opgevangen worden, de catering ter plaatse moest georganiseerd worden, beschermingsmateriaal diende te worden aangekocht,...

Tegelijk werd het internaat geconfronteerd met minder inkomsten. Zo haakten heel wat ouders bij de heropstart af uit onzekerheid. Katrien Smet pleitte voor de onmiddellijke vervanging van personeel dat ziek valt of verplicht wordt om in quarantaine te gaan. “We worden als beheerder voortdurend gedwongen te schipperen tussen het welzijn van de leerlingen en het welzijn van het personeel”, getuigde ze.

Eddy Tuytens wees er op dat de departementen Onderwijs en Opgroeien hun eigen communicatie en richtlijnen hebben en pleitte voor een afstemming tussen beide beleidsdomeinen. Voor hem is een proactief en preventief beleid nodig. “We waren hier niet op voorbereid”, erkende hij. Zo was er geen beschermingsmateriaal, onvoldoende onderhoudspersoneel en onvoldoende ruimte om een quarantaineafdeling te organiseren.

Voor Tuytens moet de cesuur tussen internaat en IPO weggewerkt worden en is er nood aan een flexibele inzet van de personeelsleden, een betere omkadering voor de internaten en de mogelijkheid om ondersteunende ambten aan te stellen in internaten van het buitengewoon onderwijs.