Dakloze man sterft nadat ruzie uit de hand loopt: drie personen gearresteerd

Deurne - In de Leemputtelaarbaan in Deurne is zondagavond het lichaam van een man aangetroffen. Die kwam vermoedelijk om het leven nadat een ruzie ontaardde. Er zijn drie personen gearresteerd.

Het incident van zondagavond speelt zich af in het daklozenmilieu. Volgens enkele buurtbewoners verblijven er al enige tijd enkele daklozen in de spoorwegberm van de Leemputtelaarbaan, in de schaduw van de luchthaven.

Aan enkele verlaten garageboxen hadden ze een kampeerplaats gemaakt. De aanleiding is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk ontstond er zondag een ruzie tussen vier personen en ontaardde die compleet. Daarbij liet één iemand het leven.

“Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Er werden drie mensen gearresteerd, die worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak van de man”, bevestigt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Het verdere onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie.