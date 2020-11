Hoe groot of klein ook: elke stad of gemeente heeft aspecten waar je als inwoner trots op mag zijn. Maar hoeveel weet de burger eigenlijk over de Vlaamse gemeenten in het algemeen? Wij trokken de straat op met een aantal meerkeuzevragen. De laatste vraag uit de reeks: wonen de meeste Nederlanders in Gent, Antwerpen of Hasselt?