Charles De Ketelaere is klaar voor eerste minuten bij Rode Duivels: “Dat zingen geeft me nog het meeste stress”

Charles De Ketelaere meldde zich deze namiddag voor het eerst bij de Rode Duivels. De 19-jarige aanvaller van Club Brugge was onder de indruk.

LEES OOK.Het mysterieuze koffertje van Michy Batshuayi en het hoedje van Christian Benteke: Rode Duivels druppelen binnen in Tubeke

“Iedereen is hier zeer vriendelijk”, zei hij. “Ik heb al bijna met iedereen kennis gemaakt en dat viel goed mee. Ik ga mezelf blijven. Dat hebben mijn ploegmaats van bij Club Brugge me geadviseerd. Het zijn grote namen maar heel vriendelijke mannen. Ik kijk er al wel lang naar die jongens op. Ik heb er veel zin in.”

Het gaat dit seizoen snel voor de jongen die ook als tennisser een toekomst had.

“Er komt inderdaad veel op me af. Ik ga er niet over klagen. Daar word je voetballer voor. Het is voor mij ook niet zo zwaar. Ik zat de jongste wedstrijden bij Club Brugge ook op de bank. Vermoeid ben ik niet. Ik zie de matchen die er nu aankomen als een manier om te tonen.”

Drie bubbels

Philippe Clement, zijn trainer bij Club Brugge, toonde zich wel niet blij dat De Ketelaere in één week drie keer van bubbel verandert. Van Club naar de A-ploeg en dan naar de beloften.

“De coach is tevreden met mijn selectie, dat heeft hij me wel gezegd. Over die bubbels wil ik me niet te druk maken. Ik begrijp de vragen wel maar hou me bezig met de voetbalkant. Tegelijkertijd wordt iedereen wordt goed getest. Zo zit iedereen apart met het eten. Ach, ik kan het nog wel allemaal volgen. Het schakelen van de ene naar de andere ploeg is geen probleem. Ik bekijk het gewoon van dag tot dag. Nu focus ik me op de wedstrijd tegen Zwitserland. Die wedstrijd met de beloften volgt dan. Die is ook heel belangrijk. Daar hangt een kwalificatiematch aan vast.”

Foto: Photo News

Ballenjongen

De Ketelaere zit wel met zijn hoofd in de wolken.

“Ik ga hier misschien samen spelen met Romelu Lukaku. Hij is een van de spitsen ter wereld. Dat hij hier is, is fantastisch. Met hem samen spelen is een droom die uitkomt. Het is eigenlijk ongelooflijk. Twee jaar geleden tijdens het WK stond ik nog op het groot plein in Brugge te supporteren voor de Rode Duivels. Dat ik er nu bij ben, maakt me dan ook heel trots. Ik was in Brugge ook ooit ballenjongen bij België-Slovakije toen Mertens en Lukaku scoorden.”

Kennen de Duivels hem al?

“Ik denk het wel. Mijn naam dan toch want die stond op de lijst. Ik weet niet of ze veel wedstrijden van Club Brugge bekijken. Ik hoop op speelminuten tegen Zwitserland. De vorige keer heeft de bondscoach de jongeren ook laten spelen. Weet je wat me nog het meest stress geeft? Het liedje dat ik straks als debutant moet zingen.”

LEES OOK.Thomas Kaminski vervangt Hendrik Van Crombrugge bij Rode Duivels, ook Leandro Trossard en Alexis Saelemaekers haken af