Barcelona-goudhaantje Ansu Fati vier maanden out na operatie aan meniscus

FC Barcelona-toptalent Ansu Fati is maandag met succes geopereerd aan de meniscus van zijn linkerknie. Barça houdt er rekening mee dat de 18-jarige Spaanse international (4 caps) vier maanden buiten strijd is.

Fati, dit seizoen één van de uitblinkers bij de Catalaanse club, liep zaterdag een scheur op in zijn meniscus in het competitieduel tegen Betis, op de negende speeldag in La Liga. Op het einde van de eerste helft klaagde de vleugelspits over kniepijn, waarna hij bij de rust in de kleedkamer bleef en vervangen werd door Lionel Messi. De Argentijn was op de bank gestart omdat hij hinder zou ondervinden aan de enkel. Messi trof in de tweede helft twee keer raak, waardoor de score in Nou Camp nog opliep tot 5-2.

De operatie werd maandag uitgevoerd door de Barcelonese kniespecialist Ramon Cugat. Het is de eerste zware blessure in de carrière van Fati, die dit seizoen tot dusver tien wedstrijden speelde. Daarin scoorde hij vijf keer en gaf hij twee assists.