Thorgan Hazard is op zijn hoede voor drieluik met de Rode Duivels: “Onze clubcoaches vragen voorzichtig te zijn”

Thorgan Hazard (27) was er bij de vorige bijeenkomst van de Rode Duivels en het drieluik Ivoorkust-Engeland-IJsland niet bij. Hij was geblesseerd.

“Dit doet goed om er bij te zijn. Ik ben blij dat mijn blessure voorbij is. Ik vind het ritme terug. Mijn coach bij Dortmund heeft me zachtjes aan gebracht. Ik denk dat ik stilaan klaar ben.”

Er is al veel om te doen geweest. Waarom het programma zo vol proppen? Waarom in deze coronatijden de spelers uit het buitenland laten komen voor een oefenmatch en twee wedstrijden in de Nations League. De 28-voudige international gaat mee in die redenering.

“Het is eigenlijk allemaal te veel, niet alleen voor mij. Champions League, Bundesliga, Nations League,… ik wil niet te veel klagen want we moeten ons werk doen. Maar het is veel. Nu goed, hier bij de Rode Duivels zal iedereen wel speeltijd krijgen. De bondscoach heeft veel spelers geselecteerd. Ze alle drie 90 minuten spelen, zal moeilijk zijn. De spelers zullen zich niet verbranden. Onze coaches vragen ook om voorzichtig te zijn, niet te veel te riskeren. We spelen met Dortmund ook om de drie dagen. Het is een moeilijke kwestie, de bondscoaches moeten ook hun werk doen. Bovendien, als we ons niet goed voelen, moeten we het maar zeggen.”

Tegenstander Zwitserland is speciaal voor Thorgan. De vorige keer, in 2018, scoorde hij wel twee keer maar de Belgen kregen een rammeling met 5-2.

“Ik ken veel Zwitsers van bij Dortmund én Mönchengladbach. Ik heb toen twee keer gescoord, dat ga ik opnieuw proberen te doen. Maar nu winnen hopelijk. We hebben er veel van geleerd. Toen speelde ik hoger. We willen nog altijd die Nations League winnen.”

Grote broer Eden

Tot slot is er het nieuws rond zijn op corona positief geteste broer Eden.

“Eden is gezond en heeft geen symptomen. Ik denk niet dat hij nog zal komen. We missen hem nu al een jaar bij de Rode Duivels. Dat is veel. Vooral voor hem is het vervelend. Hopelijk is hij er de volgende keer wel bij. Het is beter als hij erbij is. Tegen Zwitserland en vorige keer in Engeland was hij er niet bij en dan verloor de nationale ploeg. Dat moeten we vermijden.”

De Rode Duivels spelen woensdag in Leuven en niet in Brussel.

“Dat is niet erg. Het is goed om af en toe eens de veranderen. Bovendien ligt het veld er in Leuven naar verluidt uitstekend bij. Dat is altijd plezant.”

