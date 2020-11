400.000 woningen in Vlaanderen vertonen ernstige gebreken: via nieuwe checklist overheid kan je nagaan of jouw huis erbij is

Liefst 400.000 woningen in Vlaanderen kampen met ernstige, structurele gebreken. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Hij lanceert een grootschalige campagne over de normen waaraan een huis moet voldoen.

“Uit onderzoek uit 2013 bleek dat meer dan een derde van de woningen in Vlaanderen niet in orde was met de normen, en 13 procent ernstige gebreken toonde”, zegt Diependaele. “Sindsdien is er wel vooruitgang geboekt, maar we moeten nog veel verder op die ingeslagen weg.”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Foto: BELGA

Op de website van Wonen Vlaanderen kan iedereen nu de eisen vinden waaraan een woning moet voldoen. Dat lijken evidente zaken: de woning moet stabiel staan en brandveilig zijn, er moet voldoende verluchting zijn, er moet een rookmelder aanwezig zijn, er mag geen opstijgend vocht in de muren zitten. “Toch ontsnappen die dingen vaak aan de aandacht”, zegt Diependaele.

Als een ambtenaar van Wonen Vlaanderen of van de gemeente gebreken vaststelt, kan hij via een verslag de woning ongeschikt of onbewoonbaar laten verklaren. “Maar in deze fase willen we vooral sensibiliseren”, zegt de minister. “Want dat werkt: een recente campagne rond rookmelders heeft veel mensen overtuigd van de noodzaak daarvan.”