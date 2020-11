Donald Trump ontslaat minister van Defensie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn minister van Defensie Mark Esper (56) ontslagen. Dat tweet hij maandagavond. De twee leefden al langer op gespannen voet. Christopher Miller, die tot nu aan het hoofd stond van het Nationaal Centrum voor Contraterrorisme (NCTC), neemt onmiddellijk over.

Goed ging het al langer niet meer tussen Esper en president Trump. Vooral in juni botste het hard, toen Trump het leger wilde inzetten om de betogingen na de dood van George Floyd onder controle te krijgen. Esper vond dat de taak van militairen niet en bekritiseerde de president in het openbaar. Trump was furieus, getuigden mensen uit zijn entourage, en sindsdien lag het hoofd van Esper op het kapblok.

Het ontslag is nu een feit. Dat maakte de president bekend op Twitter. “Ik ben heel blij dat Christopher Miller de nieuwe minister van Defensie wordt”, schrijft hij. “Mark Esper is ontslagen. Ik bedank hem voor wat hij gedaan heeft.”

Volgens bronnen in de entourage van Esper had de man weken geleden al een ontslagbrief opgesteld om alsnog elegant te kunnen vertrekken wanneer Trump het te ver zou drijven. Esper was de opvolger van Jim Mattis, die in 2018 opstapte omdat ook hij overhoop lag met de president.