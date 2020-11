Fiorentina voert trainerswissel door: Cesare Prandelli volgt Giuseppe Iachini op

Fiorentina, na zeven speeldagen twaalfde in de Serie A, heeft maandag zijn trainer Giuseppe Iachini ontslagen en meteen ook een opvolger aangeduid. Cesare Prandelli, die de club van 2005 tot 2010 al onder zijn hoede had, is de nieuwe coach.

De 56-jarige Iachini was net geen jaar trainer van Fiorentina. In december 2019 nam hij het roer over van Vincenzo Montella. Hij is de eerste trainer die dit seizoen de laan uitgestuurd wordt in de Serie A.

Voormalig Italiaans bondscoach (2010-2014) Prandelli, 63 jaar, was de voorbije jaren bij Galatasaray, Valencia, Al-Nasr en Genoa aan de slag. Fiorentina leidde hij twee keer de Champions League in en in 2008 bereikte hij met “La Viola” de halve finales van de UEFA Cup.