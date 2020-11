Waarom een staat met minder inwoners dan België nog altijd Joe Biden kan maken of kraken

Of Georgia nu naar Trump gaat of naar Biden; of er nu herteld moet worden of niet: eigenlijk doet het er weinig toe. En toch is Georgia de komende twee maanden het politieke zwaartepunt van de Verenigde Staten. Wie er in januari tot de Senaat verkozen wordt, kan Joe Biden als president maken of kraken. Straf voor een staat met minder inwoners dan België, en waar tien jaar geleden niemand campagne ging voeren.