“Wij passief? De jeugd van tegenwoordig komt tenminste weer op straat”

Partijpolitiek interesseert jongeren niet echt, constateert Alexandra Smarandescu (24), afscheidnemend voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. “Maar de klimaatmarsen hebben wel bewezen dat ze een mening hebben en daarvoor uitkomen.” Een interview over vooroordelen over “de jeugd van tegenwoordig”, de impact van de coronacrisis en het succes van Vlaams Belang bij de jeugd.

De “belangrijkste verkiezingen voor kinderen en jongeren” zijn begonnen, kondigt de Vlaamse Jeugdraad aan. Twee weken lang kunnen alle 12- tot 30-jarigen in Vlaanderen en Brussel stemmen op wie hen de volgende drie jaar zal vertegenwoordigen in de Wetstraat. Er zijn 27 kandidaten voor 8 zetels. Uittredend voorzitter Alexandra Smarandescu deelde op Twitter een bericht over “hoe de verkiezingen in de VS duidelijk maakten hoezeer iedere stem telt”.

Dat klinkt gewichtig, die vergelijking met de strijd tussen Biden en Trump.

“Als officieel adviesorgaan van de Vlaamse regering vertegenwoordigt de Jeugdraad de 2,7 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. Zal een nieuwe wet impact hebben op hun leefwereld, dan zijn de beleidsmakers verplicht eerst langs ons te passeren. Vandaar de verwijzing naar Amerika.”

Wat hebben jullie de voorbije drie jaar gerealiseerd onder jouw voorzitterschap?

“We hebben stevig ingezet op het psychisch welzijn van jongeren. Zo vochten we hard voor de oprichting van de Overkophuizen, één in elke provincie, waar je tot je 25ste zomaar kunt binnenwandelen voor professionele hulp.”

“Tijdens de eerste golf van de coronacrisis trokken we aan de alarmbel. Leg kinderen maar eens uit waarom ze niet naar school, het speelplein of de scouts mochten gaan en waarom ze hun vriendjes niet mochten zien. Kwetsbare kinderen werden nog het hardst getroffen, omdat ze bijvoorbeeld thuis geen computer hadden. Jeugdwelzijnswerkers konden hele groepen niet meer bereiken. En ze konden niet veel doen, want ze oefenden zogezegd geen essentieel beroep uit.”

Jij werd geselecteerd voor het maatschappelijk relancecomité van de Vlaamse Regering. Maak je daar verschil als allerjongste tussen ervaren rotten als oud-minister Inge Vervotte?

“Aangezien de aanpak van de eerste golf van de coronacrisis echt te wensen overliet, mocht een expert in het jong-zijn niet ontbreken. Met resultaat. De scholen gaan niet zomaar dicht. Jeugdwelzijnswerkers kunnen weer aan de slag gaan. Het jeugdwerk kan activiteiten blijven organiseren voor kinderen onder de 12 jaar. En jongeren tout court kunnen buiten en mogen hun vrienden zien.”

De jeugd lijkt de ernst van de coronacrisis niet te snappen en overtreedt massaal de regels, hoor ik volwassenen geregeld klagen.

“We worden te snel met de vinger gewezen. Volwassenen overtredens de regels óók. En voor elk slecht voorbeeld is er minstens één goed te vinden. Veel van mijn vriendinnen entertainen kinderen door online activiteiten te organiseren met hun jeugdbeweging. Anderen geven via internet bijlessen aan kwetsbare scholieren, en dat in hun vrije tijd.”

Voor de coronacrisis verzuchtte de oudere generatie al eens: “De jeugd van tegenwoordig, ze zijn zo passief, meneer.”

“Toen ik drie jaar geleden begon als voorzitter, kreeg ik vaak de vraag: Komt er ooit nog een studentenrevolutie zoals in 1968? We kregen het antwoord met de klimaatmarsen, waarvoor tieners spijbelden op school. Wij, alleen bezig in de echokamers van TikTok en Instagram? De jeugd van tegenwoordig komt tenminste weer op straat voor de dingen die ze belangrijk vinden. Ze zijn misschien niet geïnteresseerd in partijpolitiek an sich. Maar er is geen enkele jongere die geen mening heeft.”

Bij de Europese verkiezingen in 2024 mogen zestienjarigen voor het eerst stemmen. Wat maken die twee jaar verschil uit?

“Laat mij realistisch zijn: de meerderheid zal toch niet gaan stemmen. Het gaat hem om het signaal: geef jongeren stemrecht, het is geen stemplicht, en ze voelen zich ernstig genomen.”

Vlaams Belang is de populairste partij bij de jeugd, bleek onlangs uit Humo’s Grote Jongerenenquête.

“Mij hoor je niet verklaren: We mogen de jeugd geen stemrecht geven, omdat Vlaams Belang daarvan zou profiteren. Zij zetten het meest van al in op sociale media en weten dat het best naar hun hand te zetten. Uit onderzoek blijkt ook dat jongeren vaker stemmen op extreme partijen, zowel links als rechts. Het is aan de andere partijen om weerwoord te geven en de nuance sexy te maken.”

Je was nog maar net voorzitter, of je moest al vier bestuursleden buitenzetten omdat ze lid van Schild & Vrienden bleken te zijn.

“Dat was geen makkelijke beslissing, en ze is niet lichtzinnig genomen. We nodigden de vier uit, omdat we hun kant van het verhaal wilden horen. Uiteindelijk is de beslissing genomen door de hele groep. Het mag botsen. Graag zelfs. Hoe meer meningen, hoe interessanter. Maar het moet respectvol gebeuren zonder de intentie om de werking te kapen. Dat ontbrak toen.”

Zijn jullie er bij deze verkiezingen voor beducht dat opnieuw jongeren met extremistisch gedachtegoed infiltreren? Screenden jullie alle kandidaten?

“Om toe te treden tot de Jeugdraad, moeten kandidaten onze visie en het Kinderrechtenverdrag ondertekenen. Daardoor bevestigen ze dat respect voor elkaar de basis is. Zolang het tegendeel niet is bewezen, gaan we niet bewust levensgeschiedenissen uitpluizen.”