Ze was de eerste vrouwelijke burgemeester van België, 100 jaar later zorgt Léonie nog steeds voor verdeeldheid in haar dorp: “Ze was geen heilig boontje”

Zonnebeke -

Honderd jaar geleden schopte Léonie Keingiaert, de eerste vrouwelijke burgemeester van België, al ­tegen de schenen van haar katholieke tegenstanders in Geluveld. Vandaag is de tweespalt nog niet verdwenen. Een afstammeling van haar politieke rivalen van toen verzet zich tegen het plan om het belangrijkste plein van het dorp te vernoemen naar de liberale feministe. “De verdeeldheid die ze hier heeft gezaaid, is nog altijd voelbaar.”