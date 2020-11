Ook in gevangenis wordt impact van corona steeds groter: “We houden ons hart vast voor wat komt”

Sinds het begin van de pandemie zijn 250 gedetineerden besmet geraakt met corona. Het virus bleef maandenlang grotendeels buiten de gevangenismuren, maar deze tweede golf wordt pas echt een beproeving, zeggen Rachel Gysen en Charline Libbrecht, respectievelijk gevangenisdirecteur in Leuven Centraal en psychologe in de Brugse strafinrichting. “De frustraties borrelen op, het personeel wordt ziek en sinds het einde van de eerste lockdown zijn er al zevenhonderd gedetineerden bijgekomen.”

Wie in voorhechtenis belandt, zal in Brugge in eerste instantie altijd het pad kruisen van Charline Libbrecht. De klinisch psychologe is het eerste aanspreekpunt bij een intakegesprek. Ze noemt zo’n eerste ...