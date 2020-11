CD&V wil genderquota voor directiecomités overheidsbedrijven

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof heeft een wetsvoorstel klaar om genderquota in te voeren in de directiecomités van overheidsbedrijven. Als het van haar afhangt, dan moet één op de drie leden van zo’n comité vrouw zijn. “Vrijwillige streefdoelen hebben onvoldoende effect”, zegt ze. “Om er echt voor te zorgen dat directiecomités van overheidsbedrijven het glazenplafond sneller doorbreken, moeten ook hier genderquota worden ingevoerd.”

Ze haalt er de cijfers bij. Bij de Nationale Loterij is er maar één vrouwelijk directielid op zes. NMBS heeft één vrouw op vier directieleden, Bpost twee op acht, hetzelfde voor Proximus en daar is zelfs één ad interim. Enkel Skeyes (twee op zes) en Infrabel (drie op zeven) halen een verhouding van één op drie. Van Hoof wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat een betere mix van mannen en vrouwen die beslissingsorganen net beter doen werken. Met Vrouwendag voor de deur is het tijd om daar werk van te maken, vindt ze.

Daarvoor kijkt ze naar de wet die de samenstelling van de raden van bestuur van die overheidsbedrijven regelt. Daar gelden wel quota en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. “Daar zetelen wél genoeg vrouwen”, zegt Van Hoof. “Vooral overheidsbedrijven moeten hierin het goede voorbeeld geven. Dat er nog altijd directiecomités zijn waar maar één lid vrouw is, is ondermaats.”