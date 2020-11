Reviewcommissie roept Soumah (Westerlo) en Nangis (RWDM) op het matje

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag beslist om Noël Soumah (KVC Westerlo) en Lenny Nangis (RWDM) op basis van de tv-beelden van hun onderlinge duel op speeldag 10 in 1B te laten vervolgen door het Bondsparket.

Op slag van rust ging RWDM-aanvaller Nangis vlot Soumah voorbij langs de zijlijn. De verdediger van Westerlo maaide zijn tegenstrever met een wilde, glijdende tackle onderuit. Nangis landde bijna tegen de reclameborden van het Edmond Machtensstadion Soumah kwam weg met geel, maar volgens de Reviewcommissie had scheidsrechter De Cuyper altijd rood moeten trekken. Dat werd maandag unaniem beslist.

In de 72e minuut had ook Nangis rechtstreeks van het veld gestuurd moeten worden. De aanvaller van RWDM verloor op eigen helft het leer aan Dierckx, maar had graag de overtreding gekregen. Ref De Cuyper gaf geen krimp, waarop Nangis zelf revanche nam en op de voet van Dierckx sprong toen de bal niet meer in het spel was. De fase ontsnapte aan het ook van de scheidsrechter, maar krijgt nog een disciplinair staartje door de tussenkomst van de Reviewcommissie.

Zowel Soumah als Nangis zullen voor het Disciplinair Comité van de KBVB moeten verschijnen. Ook ref De Cuyper zal gehoord worden. Als hij bevestigt dat hij voor beide fases rood had moeten trekken, kan het Bondsparket overgaan tot vervolging. In de hoogste voetbalklasse (1A) is de Reviewcommissie niet meer actief, omdat de VAR er opereert.