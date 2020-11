Mountainbikers eisen meer plaats op de Kalmthoutse Heide, maar: “Ze hebben wel degelijk impact op amfibieën en reptielen”

Heibel op de Heide: een groep mountainbikers is een petitie gestart omdat ze zich beperkt voelen in hun bewegingsvrijheid. Waar ze vroeger vrij ongestoord gedoogd werden op vrijwel alle paadjes in het Grenspark Kalmthoutse Heide , mogen ze nu enkel nog rijden op nieuw aangelegde mountainbikepaden. “Dat we routes aanleggen is al vrij uitzonderlijk”, klinkt het bij de beheerders van het Grenspark. Veelal zijn mountainbikers niet welkom in natuurgebied, want hun activiteiten zijn belastend voor fragiele flora en fauna.