Tweede coronagolf is helft minder dodelijk

De tweede golf in de coronacrisis is zwaarder dan de eerste, maar toch vallen er (veel) minder doden. Waarschijnlijk komen we uit op de helft minder overlijdens. “De woon-zorgcentra blijven dit keer beter gevrijwaard. Voorlopig toch”, zegt Steven Van Gucht.

De tweede coronagolf overtreft op veel vlakken de eerste van dit voorjaar: meer mensen in het ziekenhuis, meer besmettingen, meer mensen op intensieve. Maar wat opvalt: het aantal doden ligt nu lager dan in april en mei.

“Het is iets te vroeg voor grote conclusies”, zegt Steven Van Gucht van Sciensano. “Maar uit de cijfertrends blijkt inderdaad dat de sterftegraad lager ligt.”

De eerste golf eiste bijna tienduizend doden in ons land. Op dit moment staat de teller in totaal op 13.000, experts houden er rekening mee dat we waarschijnlijk rond de 15.000 zullen eindigen. “Dat zijn er minder, maar het zijn er nog altijd heel veel”, zegt Van Gucht. “Vorige week vrijdag stierven 200 mensen aan het coronavirus. Een zeer hoog cijfer, maar niet zo hoog als de piek van dit voorjaar, met 321 doden op één dag. Ik denk ook dat het aantal overlijdens de komende dagen zal stabiliseren.”

Grote uitbraken

De belangrijkste factor daarin? De rusthuizen. “Die hebben voorlopig kunnen standhouden”, zegt Van Gucht. “Ze hebben geleerd uit de eerste golf, er is betere bescherming, ze waren beter voorbereid dan toen. Dat loopt voorlopig dus beter. Al moeten we voorzichtig blijven: één op de zes woon-zorgcentra heeft op dit moment al een grote uitbraak met meer dan tien besmettingen gehad. De week voordien was dat maar één op de twaalf.”

Ook de behandeling in de ziekenhuizen is verbeterd, zegt Van Gucht. “Dat zal ook wel een paar procenten schelen in de cijfers. Maar niet zoveel als het verschil in de woon-zorgcentra.”

LEES OOK. Tweede golf heeft ook rusthuizen bereikt. “Het worden helse weken.”