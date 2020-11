Rode Duivels zullen in oefenduel tegen Zwitserland opnieuw experimenteren: dit wordt de vermoedelijke opstelling

De Rode Duivels oefenen morgen tegen Zwitserland en net zoals in oktober tegen Ivoorkust (1-1) zal bondscoach Roberto Martinez experimenteren. Charles De Ketelaere en Dodi Lukebakio maken zich op voor hun debuut, Thomas Foket en doelman Thomas Kaminski werden nog opgeroepen om geblesseerden te vervangen. Toch hebben de Belgen nog een eitje te pellen met de Zwitsers.

Door de vroegere avondklok in Brussel werken de Rode Duivels hun interlands deze week af aan Den Dreef, het stadion van OH Leuven. Dat zal ook gezelliger zijn dan in het lege Koning Boudewijnstadion, maar zelfs zonder publiek zal er spanning heersen. België heeft tegen Zwitserland nog iets recht te zetten. Op 18 november 2018 beleefde Roberto Martinez daar namelijk één van zijn pijnlijkste avonden als bondscoach. De Duivels wilden toen naar de finale van de Nations League, maar werden in Luzern afgemaakt met 5-2. Nochtans stonden de Belgen na zeventien minuten al 0-2 voor. Daarna stortte alles in, waarna Seferovic drie keer scoorde. Mertens als spits rendeerde niet en ook Kompany ging mee ten onder.

Dodi Lukebakio mag zich morgen aan een basisplaats verwachten. Foto: Photo News

Tijd voor nieuwelingen

Desondanks zal België de Zwitsers niet bekampen met het sterkste elftal. Dat maakt pas zondag zijn opwachting tegen Engeland. In Leuven wil Martinez vooral zien op wie hij kan rekenen voor de toekomst en dus mogen debutanten als Charles De Ketelaere (Club Brugge) en Dodi Lukebakio (Hertha Berlijn) rekenen op speelminuten, net zoals ook bij Mechele (Club Brugge) en Doku (Rennes) verwacht wordt dat ze kansen zullen krijgen.

Grote luxe heeft Martinez trouwens niet, want er zijn veel geblesseerden. Vanheusden, Carrasco en Castagne moesten eerder al forfait geven en gisteren keerden ook nog Van Crombrugge (hand), Saelemaekers (knie) en Trossard (spierblessure) naar hun club terug. Om hen te vervangen, werden Thomas Kaminski en Thomas Foket opgeroepen. Kaminski is bij Blackburn net hersteld van een spierblessure, maar begon daar goed. Foket is voor het eerst sinds maar 2017 weer international. Toen mocht hij al eens proeven van interlandvoetbal tegen Nederland, en later ook Rusland, maar daarna werd hij gepasseerd. Hij werd getroffen door hartproblemen, maar nu hij bij Stade Reims meedraait als één van de beste rechtsbacks in Frankrijk is de flankspeler terug.

Thomas Foket. Foto: Photo News

Lukaku komt

De grote Belgische kanonnen worden echter gespaard tot zondag, wanneer de Rode Duivels Engeland bekampen in de Nations League en drie dagen later ook Denemarken in de ogen kijken. Tot en met donderdag zullen Courtois, Alderweireld, Meunier, De Bruyne, Mertens en Witsel druppelsgewijs aansluiten. Ook Romelu Lukaku komt. Dat was twijfelachtig, omdat er eerst sprake was van een reisverbod voor internationals vanuit Italië, maar de Inter-spits raakte nu toch in ons land. Dat is goed nieuws, want omdat Eden Hazard getroffen is door corona missen we sowieso al één van onze grootste sterren.

Opstelling: Mignolet, Boyata, Mechele, Vermaelen, Praet, Dendoncker, Vanaken, Chadli, Doku, Batshuayi, Lukebakio

Invallers: Casteels, Kaminski, Bornauw, Denayer, Vertonghen, Kayembe, T. Hazard, Tielemans, De Ketelaere, Verschaeren, Benteke, Foket

Nog rust: Courtois, Alderweireld, Meunier, Witsel, Mertens, De Bruyne, Lukaku

Geblesseerd: E.Hazard, Saelemaekers, Van Crombrugge, Trossard, Vanheusden, Castagne, Carrasco