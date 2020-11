CLUBNIEUWS. Paars-witte jeugdopleiding hoort bij Europese top, STVV wil schorsing van aanvaller aanvechten

Ook tijdens de interlandperiode zitten de clubs in de Jupiler Pro League niet stil. Alle nieuwtjes van uw favoriete ploeg(en) vindt u hier gebundeld in een handig overzicht.

ZULTE WAREGEM. Open wonde voor Chory

Aanvaller Tomas Chory moest in het slot van de wedstrijd tegen Cercle geblesseerd het veld verlaten na een duel. De Tsjech, die net als tegen Kortrijk de score opende, moest het veld op een draagbaar verlaten en werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een open wonde. Even werd gevreesd voor een zwaardere blessure, maar een scan bracht geen andere letsels aan het licht. Aanwinst Panagiotis Panos Armenakas zat voor het eerst in de wedstrijdselectie.

KV OOSTENDE. “Tommelein mocht in tribune zitten”

Op sociale media is er hetze ontstaan rond de aanwezigheid van burgemeester Bart Tommelein tijdens KVO-Club Brugge. KVO reageerde op zijn aanwezigheid: “Elke club mag per wedstrijd achter gesloten deuren een bestuursdelegatie afvaardigen”, aldus COO Thorsten Theys. “Tommelein heeft enkele maanden geleden een cruciale rol gespeeld in het overnamedossier van de club. Dus hij heeft zijn plaats in onze delegatie en mocht aanwezig zijn.”

Tommelein (met rood mondmasker) in de tribune van KV Oostende. Foto: BELGA

CLUB BRUGGE. Elf internationals verlaten Club Brugge

Tijdens de komende interlandbreak zwaait Club elf internationals uit. ­Vanaken, Mignolet, Mechele en De Ketelaere sluiten aan bij de Rode Duivels. De Ketelaere komt ook nog in actie met de U21, die op 18 november de belangrijke EK-kwalificatiematch tegen Bosnië spelen.

Ook Kossounou en Deli (Ivoorkust), Sobol (Oekraïne­), Diatta (Senegal), Horvath (VS), Krmencik (Tsjechië) en Dennis (Nigeria) trokken naar hun nationale ploeg.

CERCLE BRUGGE. Vrijdag onderlinge oefenpartij

Geen training gisteren bij Cercle Brugge. De spelers kregen rust. Revaliderende spelers zoals Corryn meldden zich wel en ook Marcelin, die na zijn quarantaine opnieuw helemaal fit is, trainde mee. Vandaag wordt om 16 uur een training afgewerkt.

Vrijdag speelt groen-zwart, net als bij de vorige interlandonderbreking een onderlinge oefenwedstrijd. Door de coronadreiging was spelen tegen­ een externe tegenstander­ immers geen optie.

AA GENT. De Bruyn hervat looptraining

Eindelijk ook eens goed nieuws uit de Gentse ziekenboeg: zo is er voor Alexandre De Bruyn, die op de laatste training in Gent voor de seizoensopener tegen Sint-Truiden geblesseerd uitviel, stilaan opnieuw licht aan het einde van de tunnel. Hij liep een ernstig kruisbandletsel op en stond meteen voor een maandenlange revalidatie. Die verloopt naar wens en ondertussen kon de middenvelder de looptraining opnieuw hervatten.

Alexandre De Bruyn (links) in duel met Club Brugge-middenvelder Ruud Vormer. Foto: Photo News

ANDERLECHT. Jeugdopleiding bij top van Europa

Het Internationaal Centrum voor Sport Studies heeft een ranking gemaakt van de beste jeugdopleidingen van Europa. Daarvoor keek het naar de clubs waar de jeugdspelers belandden en hun prestaties daar. RSCA komt er als negende uit. Benfica spant de kroon, gevolgd door Ajax en Barcelona. Er zijn ook vier nieuwe speeldata bekend. Op 15/12 speelt RSCA thuis tegen KVO, drie dagen later op Charleroi. Op 27/12 speelt RSCA thuis tegen Beerschot, op 15/1 op Eupen.

OH LEUVEN. Verschuivingen in kalender

WAASLAND-BEVEREN. Geen enkele speler meer besmet

Het coronavirus is nu volledig verdwenen bij Waasland-Beveren. Din Sula, afgelopen weekend nog in quarantaine, sloot gisteren opnieuw aan op training.

Om wedstrijdritme op te doen, spelen de Waaslanders twee oefenmatchen op verplaatsing: woensdag tegen Kortrijk, zaterdag tegen Gent. Danel Sinani (Luxemburg) en Djihad Bizimana (Rwanda) kregen een oproepingsbrief van de nationale ploeg in hun brievenbus en ontbreken deze week.

Din Sula (links) is opnieuw speelklaar bij Waasland-Beveren. Foto: Photo News

STVV. Kanaries willen schorsing De Ridder aanvechten

STVV onderzoekt of het de tweede gele kaart van aanvoerder Steve De Ridder­ tegen RC Genk kan aanvechten. De eigenlijke­ fout werd gemaakt door STVV-speler Cacace. Coach Muscat liet weten dat de club alle mogelijkheden moet bekijken om een schorsing teniet te laten doen. STVV wil nu een klacht indienen. Maar aangezien er een VAR aanwezig was, die weliswaar niet ingreep, kan een kaart niet herroepen worden.

KRC GENK. Wouters loopt verreking op

RC Genk-speler Dries Wouters die na een halfuur uitviel op Stayen, heeft geen scheur, wel een verrekking van de ligamenten aan de linkerenkel opgelopen. Dat heeft een echografie uitgewezen. Een meevaller, maar hij moet wellicht toch rekening houden met een onbeschikbaarheid van vier tot zes weken.