Peruaans parlement zet president Vizcarra af

In Peru heeft het parlement maandag president Martin Vizcarra afgezet wegens ‘permanente morele onbekwaamheid’. Vizcarra wordt aangewreven dat hij steekpenningen zou hebben aangenomen toen hij gouverneur was van de regio Moquegua van 2011 tot 2014. Aanhangers spreken van een ‘vermomde coup’.

De afzetting van Vizcarra werd goedgekeurd met 105 stemmen voor, 19 stemmen tegen en 4 onthoudingen. Er waren 87 stemmen nodig om het staatshoofd af te zetten.

De president had zichzelf voor de stemming nog verdedigd in het parlement. Hij ontkende alle beschuldigingen en zei dat er ‘geen bewijs’ is. Hij aanvaardde echter de uitkomst van de stemming en zegt geen juridische stappen te zullen ondernemen om zijn afzetting aan te vechten. Het staatshoofd is bij de bevolking enorm populair, onder meer wegens zijn anticorruptiestandpunten.

Tientallen mensen hadden zich in de Peruviaanse hoofdstad Lima verzameld om hun steun te uiten voor Vizcarra. Op sociale media circuleert er een video van congreslid Ricardo Burga die door een Vizcarra-aanhanger in het gezicht wordt geslagen terwijl hij wordt geïnterviewd. Burga was voor de afzetting van de president.

De voorzitter van het parlement, Manuel Marino, zal nu het presidentschap overnemen. Hij blijft tot het einde van het mandaat van Vizcarra op 28 juli 2021 aan. Marino roept de Peruvianen op tot kalmte en beloofde dat de volgende verkiezingen, die gepland zijn voor 11 april 2021, zullen doorgaan.

‘Vermomde coup’



Het ging al om de tweede afzettingsprocedure tegen Vizcarra in minder dan twee maanden tijd. De vorige procedure was ingezet omdat hij medewerkers zou hebben opgedragen te liegen tegen corruptie-onderzoekers.

De regering-Vizcarra heeft Merino er de afgelopen maanden van beschuldigd dat hij het leger heeft proberen inroepen Vizcarra af te zetten. Merino ontkent dat. Politici die Vizcara steunen waarschuwen voor meer instabiliteit nu dat de president is afgezet. ‘Dit is een vermomde coup. We hebben rust nodig, maar ook veel waakzaamheid van de burgers’, zei politicus en favoriet voor de verkiezingen van 2021 George Forsyth op Twitter.

De politieke situatie in Peru is al lange tijd instabiel. De jongste vijf jaar is tot drie keer toe geprobeerd een zittende president af te zetten. Vizcarra’s vier voorgangers zijn allemaal verdachte geweest in corruptieonderzoeken.