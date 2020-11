Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “Mij hoor je niet zeggen dat we in de lente al een vaccin hebben”

België heeft nog niet ingetekend bij Pfizer dat een kandidaat-vaccin heeft dat voor 90 procent efficiënt zou zijn. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zegt dat de bevoegde ministers van ons land daar over samen zullen zitten. Hij laat ook uitschijnen dat hij niet gelooft dat we tegen de lente gevaccineerd zijn. “We gaan sowieso door een hele moeilijke winter”, zei hij in De Afspraak.

“Mij hoor je niet zeggen dat we in de lente al een vaccin hebben. Ik zou daar heel behoedzaam over zijn, dit is een heel ingewikkeld proces”, temperde hij het feestgedruis nadat het goede nieuws over het kandidaat-vaccin van het Amerikaanse bedrijf Pfizer de wereld werd ingestuurd. Dat vaccin zou volgens de resultaten van Pfizer zelf, de resultaten en het onderzoek zijn nog niet openbaar gemaakt voor andere wetenschappers, voor 90 procent efficiënt zou zijn. “Het duurt maanden voor zo’n vaccin op de markt komt. Dat is een bijzonder ingewikkeld proces. Dit is niet gewoon een pilletje dat je bij de apotheker haalt. Er zijn specifieke bewaarmethoden, die productie moet op gang komen.”

Niet dat Vandenbroucke niet gelooft in het positief bericht van Pfizer, maar hij maant aan dat we moeten realistisch zijn. “Dit is een persbericht van een bedrijf, dat is niet hetzelfde als onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. We gaan sowieso door een hele moeilijke winter.”

Nog geen bestelling

Vandenbroucke liet ook optekenen dat ons land nog geen bestelling heeft geplaatst bij Pfizer. België doet mee aan gezamenlijke Europese bestellingen van vaccins, maar dat van Pfizer is daar geen onderdeel van. “Maar we kunnen wel intekenen op dat van Pfizer. We zullen daar samen met de bevoegde ministers over beslissen”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in De afspraak.

Minister Vandenbroucke vertelde in het programma ook dat hij een lichtpunt ziet in de recente coronacijfers. Maar hij vroeg tegelijk ook om vol te houden en kon nog niet vertellen of er tegen Kerst versoepelingen zullen volgen. “De daling van het aantal besmettingen, dat is het resultaat van iedereen. We mogen dit nu niet verprutsen. We moeten dit nog lang volhouden, maar we mogen iedereen wel feliciteren. Dit is een zware pil, zeker voor de cafés en restaurants.” De minister kijkt ook met bange ogen naar de heropening van de scholen. “Het is een moeilijke uitdaging en in de scholen kan je wel heel hard je best doen, maar het virus zit in de samenleving, dat hou je niet zo makkelijk buiten de school.”