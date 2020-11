Opvallend: Jonge speler Sporting Lissabon in de borst geschoten door vriend

Bruno Tavares, een 18-jarige speler van Sporting Lissabon werd zondagochtend in de borst geschoten door een vriend. Het zou gaan om een ongeluk. Tavares is niet in levensgevaar en verliet het ziekenhuis al. Hij staat wel nog onder medisch toezicht van Sporting.

Tavares zou afgelopen weekend met een aantal vrienden in een auto hebben gezeten, waarvan er één met een geladen pistool zat te spelen. Toen het wapen per ongeluk af ging, raakte de kogel Tavares in de borst.

Volgens Portugese media zijn er stappen ondernomen door de politie en zal Sporting pas een standpunt innemen als er meer duidelijkheid over de zaak is.

In mei verlengde Tavares zijn contract bij Sporting tot 2025. Hij speelde evenwel nog geen enkele wedstrijd voor het eerste elftal van Lissabon. De rechtsbuiten voetbalt voorlopig nog bij de U23.