Herstel na hersenoperatie verloopt goed: Diego Maradona mag ziekenhuis snel verlaten

Diego Maradona herstelt goed van de hersenoperatie die hij vorige week heeft ondergaan. Volgens zijn arts Leopoldo Luque mag de voormalige topvoetballer het ziekenhuis in Buenos Aires binnen enkele dagen verlaten. “Diego wil naar huis en we overleggen nu wanneer dat kan gebeuren”, zei Luque tegen de buiten het ziekenhuis opgestelde pers.

“Het gaat er nu ook om waar hij verder gaat herstellen, maar voor nu kan ik zeggen dat het goed met hem gaat”, liet Luque weten.

Maradona werd vorige week, enkele dagen na zijn 60e verjaardag, opgenomen in een ziekenhuis in La Plata. Hij vertoonde verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging. Nadat bij een scan een bloedprop tussen zijn hersenen en schedel was geconstateerd werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in de Argentijnse hoofdstad waar een operatie volgde.

Maradona zou langer in het ziekenhuis hebben moeten blijven omdat hij kampt met ontwenningsverschijnselen veroorzaakt door een alcoholverslaving. De voetballer, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde, verbleef de afgelopen jaren vaker in ziekenhuizen. Dat was meestal het gevolg van zijn excentrieke levensstijl.

