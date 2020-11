Olivier Renard ontdekte Martin Hongla al in 2017: “6 miljoen euro? Antwerp zou wel eens een pak meer kunnen krijgen voor Hongla”

Weinigen die voor dit seizoen hadden gedacht dat Martin Hongla zich tot dé revelatie bij Antwerp zou ontpoppen. Op zijn 22ste laat de ‘Ontembare Leeuw’ zien waar Olivier Renard (41), voormalig sportief adviseur bij de Great Old, al jaren in geloofde. Wordt de kersverse Kameroense international opnieuw de man van 6 miljoen, zoals in zijn Spaanse jaren? Als het van Hongla’s ‘ontdekker’ afhangt wel. “Ik hoop dat hij Antwerp nog een pak méér oplevert.”