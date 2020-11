Vaccinoloog Pierre Van Damme: “Werk draaiboek uit voor verdeling coronavaccin”

Vaccinoloog Pierre Van Damme (UA) noemt het wetenschappelijk gezien ongelooflijk dat Pfizer na tien maanden een zeer goed werkend vaccin heeft ontwikkeld tegen het coronavirus. Tegelijk waarschuwt hij voor de volgende uitdaging. ”We moeten nu verder werken aan de draaiboeken om het vaccin te bewaren, te vervoeren en te verdelen. We willen klaar zijn als vaccin er is.”

“We hadden dit vaccin niet zo snel durven hopen. En dan nog met een doeltreffendheid van 90 procent, terwijl de lat van instellingen als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 50 procent lag”, zie Pierre Van Damme in De Ochtend. Hij nuanceerde wel net als de minister van Volksgezondheid dat we door de regelgeving niet onmiddellijk kunnen beginnen vaccineren. Er moet nog een hele procedure worden afgelegd. Tegen het einde van de maand wil de Amerikaanse farmareus Pfizer de gegevens van het onderzoek naar hun coronavaccin aan de Food and Drug Administration (FDA) overhandigen. Die kunnen dan eventueel we; overgaan tot een versnelde procedure.

Van Damme waarschuwt wel dat we de komende weken en maanden zonder vaccin gebruik moeten maken en in actie schieten wat de logistiek van de verdeling van het coronavirus betreft. “De Vlaamse vaccinatiekoepel heeft al een aantal vergaderingen achter de rug met alle belanghebbenden. Hoe gaan we het bewaren? Wie wordt eerst gevaccineerd? Hoe gaan we het verdelen? Als we voortdoen zoals we bezig zijn, en inzetten op maximale voorbereiding, lukt het wel. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. We willen klaar zijn als vaccin er is.”

De grootste uitdaging daarbij: de delicate temperatuur. Het vaccin van Pfizer moet bewaard worden op een temperatuur tussen -70 en -80 graden Celsius. “Iedereen denkt nu hard nu over de koude keten om vaccins te vervoeren en te bewaren.” Dat betekent onder andere dat de vaccins vervoerd moeten worden in een soort van valiezen met droog ijs in, of samengeperste CO2.

“Dit wordt iets anders dan ergens een Bol.com-pakje afgeven”, zegt Roel Gevaers, professor transporteconomie aan de Universiteit Antwerpen. “Dit zal een huzarenstukje worden. In de VS zijn ze al volop bezig. Daar zal de voorraad droogijs de komende maanden slinken. Ook wij moeten daarom nu in actie schieten.”