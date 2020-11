Summer (25) veroordeeld voor neerschieten liefdesrivale Grietje (72): “Vat der vernederingen was vol”

Wielsbeke / Temse - Een 25-jarige vrouw uit Temse is veroordeeld omdat ze begin dit jaar haar veel oudere liefdesrivale Grietje Wieringa (72) in haar woning in Wielsbeke tot twee keer beschoten heeft. De drie rechters van de correctionele rechtbank oordelen dat het bewezen is dat Summer A. haar liefdesrivale wilde vermoorden en legden de vrouw een effectieve celstraf van zeven jaar op.

Op 10 februari dit jaar was Summer A. samen met haar vriend Imraan A. in de woning aanwezig van Grietje Wieringa (72) uit Wielsbeke. Het koppel ging regelmatig bij de vrouw langs om haar te helpen. Die dag gingen ze langs en gaf Summer haar liefdesrivale nog enkele bh’s als Valentijnscadeau. Maar even later richtte ze een wapen op de bejaarde vrouw en schoot ze tot twee keer toe. Het slachtoffer was in levensgevaar, maar overleefde de aanval.

Summer A. moest zich vorige maand verantwoorden voor poging moord. Volgens de openbare aanklager werd de beklaagde tot wanhoop gedreven door de driehoeksverhouding, maar was het wel haar eigen beslissing om uit pure jaloezie haar veel oudere liefdesrivale te vermoorden. “Er zijn voldoende bewijzen dat de beklaagde handelde met voorbedachten rade, zo had ze het wapen wetens en willens meegenomen in de woning en maakte ze het wapen ook vuurklaar”, aldus de procureur.

“Vat van vernedering was vol”

De verdediging ontkende de voorbedachten rade. Volgens de advocaten ging het om een impulsieve daad na de zoveelste vernedering. “Ze waren er uren geweest. Als ze een moord wilde plegen, dan had ze daar al heel veel kansen voor gehad”, zei haar advocaat Filip De Reuse. “In een discussie hadden de twee anderen zich plots allebei gekeerd tegen onze cliënte. Dan is het licht bij haar uitgegaan. Het vat der vernederingen was vol en dan doet ze iets dat totaal niet in haar persoonlijkheid ligt. Ze heeft deze zware gevolgen nooit gewild.”

De drie rechters van de correctionele rechtbank oordelen dat de vrouw handelde met voorbedachten rade en dat ze het oogmerk had om haar liefdesrivale te vermoorden. “Er zijn voldoende bewijzen dat de beklaagde op het slachtoffer heeft geschoten met het oogmerk om haar te doden. Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond en zonder de tussenkomst van de hulpdiensten ging het slachtoffer dit ook niet overleefd hebben”, aldus de rechter.

Summer A. werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van zeven jaar. Aan het slachtoffer moet ze een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro betalen.