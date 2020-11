Armeense demonstranten pikken vredesakkoord met Azerbeidzjan niet, politie moet ingrijpen

De politie heeft dinsdagmorgen in de Armeense hoofdstad Jerevan de controle over de regerings- en parlementsgebouwen terug overgenomen. Demonstranten hadden in de loop van de nacht beide gebouwen bezet, uit onvrede met het akkoord over het einde van de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan in het gebied Nagorno-Karabach.

De Armeense demonstranten verzetten zich tegen het vredesakkoord dat premier Nikol Pasjinian maandagavond aankondigde. Ze zien het vredesakkoord met Russisch president Vladimir Poetin en diens Azerbeidzjaanse tegenhanger Ilham Aliyev als een overgave in het conflict met Azerbeidzjan. In een mededeling op Facebook had de Armeense premier het akkoord zelf ook omschreven als “ongelooflijk pijnlijk mij en voor ons volk”.

Foto: REUTERS

Terreinwinst

Het akkoord met Rusland en Azerbeidzjan kwam er na grote terreinwinsten van de troepen uit Azerbeidjan in Nagorno-Karabach. Het Azerbeidzjaanse leger had afgelopen weekend onder meer de strategisch belangrijke stad Shushi in Nagorno-Karabach veroverd. Daarnaast stonden op het punt om de hoofdstad van de regio, Stepanakert, in handen te nemen.

Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS

Nagorno-Karabach is een bergachtig gebied met een overwegend Armeense bevolking dat zich in de jaren negentig afscheidde van Azerbeidzjan na een oorlog die 30.000 levens eiste en honderdduizenden mensen dakloos maakte. De onafhankelijkheid van de regio, economisch en militair gesteund door Armenië, is niet erkend door de internationale gemeenschap. Sinds 27 september laaiden de gevechten opnieuw op, met meer dan 1.000 doden en tienduizenden ontheemden als gevolg.

Vredevolle (?) toekomst

Volgens Azerbeidzjaans president Aliyev zal een Russisch-Turkse vredesmissie toezien op het einde van de gevechten, waarbij Rusland gedurende vijf jaar 1.960 soldaten zou inzetten met een mogelijke verlenging met nog eens vijf jaar. Over het aantal Turkse soldaten liet hij zich niet uit. Eerder had Moskou al bevestigd dat het vredestroepen naar Nagorno-Karabach zou sturen.“We geloven dat de bereikte akkoorden de nodige voorwaarden zullen creëren voor een duurzame en volwaardige regeling van de crisis rond Nagorno-Karabach”, zei Poetin voorts in een verklaring. Volgens hem zijn Armenië en Azerbeidzjan al begonnen met het uitwisselen van gevangen en lichamen.

Voorlopig is de rust weergekeerd in de Armeense hoofdstad. Er wordt wel nog altijd opgeroepen tot nieuwe manifestaties dinsdag.