130 overlijdens gerapporteerd in woonzorgcentra en cijfers blijven stijgen

De voorbije drie dagen zijn er in de Vlaamse woonzorgcentra 130 overlijdens toegeschreven aan COVID-19, het hoogste aantal in deze tweede golf. In totaal waren er maandag ook 5.098 patiënten (vermoedelijk) besmet met het coronavirus.

“De stijging is nog niet gestopt in de woonzorgcentra”, vertelt woordvoerder Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. Het agentschap benadrukt wel dat de situatie nu veel beter onder controle is dan in het voorjaar. Toen werd er namelijk veel minder getest, waardoor het mogelijke aantal besmettingen mogelijk een stuk hoger lag. Sinds juni vindt er ook geen bevraging meer plaats in het weekend en worden de gegevens pas op maandag meegedeeld, waardoor het cijfer op maandag de som van drie dagen is.

Een lichtpuntje is er in de besmettingscijfers van het personeel, die wel lijken te stabiliseren. Maandag waren er 1.965 personeelsleden besmet (1.602 bevestigd, 363 vermoedelijk), een vergelijkbaar aantal met afgelopen week. “Dit zou het begin van de kentering kunnen zijn, want het personeel is nog steeds de eerste bron om het virus binnen te brengen. We hopen dat we hier ook snel een daling kunnen zien”, besluit Moonens.