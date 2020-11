Vakbonden willen banken van Beobank tijdelijk sluiten door coronavirus: “Meer besmettingen onder Beobankpersoneel”

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft dinsdagochtend aan de hoofdzetel van Beobank in Elsene actie gevoerd voor betere hygiënemaatregelen en een sluiting van de kantoren. “Wij hebben het idee dat er meer besmettingen zijn onder het personeel van Beobank.”

Bij Beobank houden de kantoren de deuren open en komen zelfs nog mensen zonder afspraak, maar dat brengt volgens de bonden de veiligheid en de gezondheid van het personeel ernstig in het gedrang.

Tijdens de eerste lockdown in maart en april werd in de kantoren van Beobank achter gesloten deuren gewerkt, werden klanten enkel op afspraak ontvangen, was er de mogelijkheid tot telewerk en werden de sociale contacten beperkt. Dat is nu tijdens de tweede golf niet het geval. “We zijn een bank van nabijheid waar de klant zich welkom moet voelen, zeggen ze. Maar wij hebben het idee dat er geconcurreerd wordt op de kap van ons personeel. Dat is een brug te ver”, stelt Johan Nelissen van vakbond BBTK.

“Wij hebben het idee dat er meer besmettingen zijn onder het personeel van Beobank. Er zijn mensen die op intensieve zorgen liggen en er is een kantoorhouder die in coma ligt. Dat veroorzaakt grote onrust”, aldus Nelissen.

Indien hun oproep niet gerespecteerd wordt, volgen er verdere acties zoals stakingen.