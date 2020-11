Kopen of verkopen na de vaccinpiek op de beurs? En welke aandelen? “Er zijn nog bedrijven die te weinig liefde kregen van de belegger”

Dat was nog eens een beursdag. Gisteren gingen vrijwel alle indexen in het groen na de aankondiging van Pfizer dat hun kandidaat-vaccin 90% van de coronabesmettingen kan tegenhouden. Wat de kleine belegger allicht deed bedenken: moet ik nu kopen of verkopen ? “Met dat vaccintraden zou ik niet meedoen”, zegt Tom Simonts, financieel econoom bij KBC. “Maar op wat langere termijn zijn er bedrijven die het kopen waard zijn.”

Alsof corona definitief verslagen is. Zo reageerden de beurzen gisteren toch even op de aankondiging van farmabedrijf Pfizer. En dus gingen vrijwel alle aandelen de hoogte in. Barco, dat in de crisis ...