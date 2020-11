Verloren gewaande striptekening van André Franquín op 120.000 euro geschat

In de collectie van een Portugese striptekenaar is een verloren gewaand werk van de Belgische striptekenaar André Franquin aangetroffen. De unieke cover voor de Portugese editie van “Er is een tovenaar in Rommelgem” uit de Robbedoes en Kwabbernoot-reeks was 55 jaar spoorloos. De Portugese striptekenaar ruilde destijds zijn werk voor dat van Franquin.

Het werk wordt nu geveild. De waarde ervan wordt geschat op zo’n 120.000 euro. Dat meldt Catawiki die het werk veilt.

Franquin staat bekend als de geestelijke vader van Guust en de Marsupilami en produceerde tussen 1947 en 1969 legendarische verhalen van Robbedoes en Kwabbernoot. Voor de Portugese editie van het album “Er is een tovenaar in Rommelgem”, dat onder de naam “Clarim et Fantasio” verscheen, ontwierp Franquin een cover die kort na publicatie verloren ging.

Bieden kan tot 15 november.