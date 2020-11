Engeland mist na Trent Alexander-Arnold ook de man in vorm van Southampton tegen de Rode Duivels

Na Trent Alexander-Arnold haakt ook James Ward-Prowse,de man in vorm bij Southampton, af bij Engeland. Jude Bellingham van Borussia Dortmund is zijn vervanger. De 17-jarige middenvelder is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Engeland. Zondag werkt Engeland het Nations League-duel tegen de Rode Duivels af.

Het verlies van James Ward-Prowse zal een aderlating zijn voor bondscoach Gareth Southgate. De middenvelder kent samen met zijn team Southampton een goed seizoen. Ward-Prowse zit al aan drie goals en een assist, terwijl Southampton dit seizoen voorlopig meedraait aan de top van de Premier League. The Saints staan momenteel vierde met zestien punten na acht wedstrijden.

Zijn vervanger Jude Bellingham is bezig aan zijn eerste seizoen bij Dortmund. Vooral in de Duitse competitie kreeg hij al speelminuten van trainer Lucien Favre. Als hij bij de Engelse nationale ploeg aan spelen toekomt, kan hij de derde jongste international ooit worden voor Engeland na Theo Walcott en Wayne Rooney.

Trent Alexander-Arnold van Liverpool viel afgelopen weekend in de topper tegen Manchester City (1-1) uit met een kuitblessure.

Donderdag werken The Three Lions een oefeninterland af tegen Ierland. Daarna zakken ze af naar België voor het Nations League-duel van zondagavond in Leuven. Nadien volgt nog het thuisduel tegen IJsland.