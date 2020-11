Niet iedereen wordt er beter van: coronavaccin kost Jeff Bezos 9 miljard dollar

Het goede nieuws over het Pfizer-coronavaccin is slecht nieuws voor het vermogen van Jeff Bezos, topman en grootaandeelhouder van Amazon. Bezos, die de afgelopen maanden flink verdiende aan de explosieve stijging van het aandeel Amazon, zag maandag 9 miljard dollar verdampen, blijkt uit de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg.

De koers van het Amerikaanse online retailbedrijf stond flink onder druk als reactie op het hoopgevende vaccinnieuws. Beleggers houden er rekening mee dat de honger bij consumenten om online producten te bestellen, zal verminderen als er een werkend vaccin op de markt komt. In de voorbije maanden heeft Amazon juist enorm geprofiteerd van de lockdowns in veel landen.

Niet dat Bezos nu in een hoekje zal zitten treuren: hij is met 185 miljard dollar nog altijd met grote voorsprong de rijkste man ter wereld. Een groot deel daarvan zit nog altijd ’vast’ in aandelen Amazon, maar eerder deze maand heeft Bezos nog 3 miljard dollar aan aandelen verkocht.

Mark Zuckerberg, de nummer drie op de rijkenlijst van Bloomberg, werd trouwens ook geraakt in zijn portemonnee. De topman en grootaandeelhouder van sociale mediabedrijf Facebook keek aan tegen een dagverlies van 5,4 miljard dollar, en is nu nog 106 miljard dollar waard.

Beursgoeroe Warren Buffett, topman bij het beleggingsfonds Berkshire Hathaway, deed juist dan weer zaken. Na de goede resultaten van zijn investeringsvehikel, waar hij een groot persoonlijk belang in heeft, steeg zijn vermogen met 4,2 miljard dollar naar 83 miljard, goed voor de zesde plaats onder de grootverdieners.

Bernard Arnault, de rijkste Europeaan en topman van het Franse LVMH, deed nog beter. De koerssprong van het conglomeraat van luxeproducten, dat juist baat heeft bij een vaccin en meer consumentenuitgaven, ging er persoonlijk 7 miljard dollar op vooruit en strandt voorlopig op 104 miljard dollar.