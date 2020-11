Twee zwarte paardantilopen geboren in Beekse Bergen

In het Nederlandse safaripark Beekse Bergen zijn twee zwarte paardantilopen geboren: een mannetje Ferry en een vrouwtje Noreen.

“Met Noreen en Ferry gaat het goed”, zegt Veenhuizen. “Ze drinken goed en we hebben ze stevig op de poten zien staan. Dat is belangrijk. Noreen loopt inmiddels al mee op de savanne. Ferry blijft nu nog even in de stal, tot hij ook groot genoeg is om mee te gaan.”

Het safaripark in Hilvarenbeek heeft een van de grootste groepen (12) zwarte paardantilopen van Europa.

De zwarte paardantilope wordt ook wel sabelantilope genoemd en is te herkennen aan zijn hoorns, zowel bij mannetjes als vrouwtjes, die zowat 150 centimeter lang kunnen worden. “Er wordt op deze antilopensoort gejaagd voor hun gigantische mooie en indrukwekkende hoorns”, zegt dierverzorger Rolf Veenhuizen van Beekse Bergen. “Verder verliezen de zwarte paardantilopen ook hun natuurlijke habitat, onder andere door ontbossing.” Beekse Bergen werkt daarom mee aan het kweekprogramma van de soort, die vooral in Zuid-Afrika in het wild voorkomt.