Duel tussen Engeland en IJsland in de Nations League verhuist mogelijk naar Duitsland

De wedstrijd tussen Engeland en IJsland van 18 november in de Nations League-groep van de Rode Duivels zal eventueel gespeeld worden in Duitsland. Dat schrijft The Times. Het duel kan mogelijk niet zoals voorzien op Wembley in Londen plaatsvinden vanwege nieuwe reisrestricties door het coronavirus. Ook Albanië is nog steeds een mogelijkheid.

Het Verenigd Koninkrijk sloot zaterdag met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen en intussen ook mensen in dat land. IJsland speelt in Kopenhagen tegen Denemarken, drie dagen voor het duel met Engeland op Wembley.

Volgens The Times bestaat de kans dat de wedstrijd buiten het Verenigd Koninkrijk zal moeten gespeeld worden. Duitsland zou in dat geval de voorkeur wegdragen van de Engelse voetbalbond FA. Ook Albanië is echter nog een mogelijkheid, klinkt het.

België speelt komende zondag thuis tegen Engeland op de vijfde speeldag in zijn Nations League-groep. Op de zesde en laatste speeldag is Denemarken op 18 november te gast in ons land. De Rode Duivels voeren de stand aan met 9 op 12, voor Denemarken en Engeland (allebei 7 punten). IJsland is puntenloos.

