Al meer dan 5.000 dagpassen verkocht voor Brusselse lage-emissiezone in 2020

Bestuurders die zich met een te vervuilende wagen toch in Brussel willen verplaatsen, hebben dit jaar al 5.212 dagpassen voor de lage-emissiezone gekocht. Dat is nu al een aanzienlijke verhoging in vergelijking met de 3.025 dagpassen die in heel 2019 werden verkocht. De dagpassen die in 2019 werden verkocht, waren goed voor 105.875 euro, maar in 2020 stijgt dat bedrag al naar 182.420 euro.