Belgische kortfilm ‘Sun dog’ maakt kans op European Film Award

De Belgische kortfilm ‘Sun dog’ van regisseur Dorian Jespers is een van de vijf kanshebbers op een European Film Award.

‘Sun dog’, waarmee regisseur Dorian Jespers in 2019 afstudeerde aan het KASK, schetst het portret van een jonge slotenmaker in Moermansk, een bevroren stad in het Russische Noordpoolgebied. De film won in 2019 een van de wildcards van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en in februari dit jaar ook de Ammodo Tiger Short Award op het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Vorig jaar kreeg de film een eervolle vermelding op Film Fest Gent.

De 3.800 EFA-leden, filmprofessionals uit heel Europa, kunnen nu hun stem uitbrengen. De winnaar wordt op 10 december bekendgemaakt tijdens een virtueel evenement.