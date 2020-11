Het veelbelovende coronavaccin van Pfizer, ontdekt door kinderen van Turkse gastarbeiders

Dat het vaccin van Pfizer zulke goede resultaten boekt, is mede te danken aan het onderzoekswerk van een Duits echtpaar, nakomelingen van Turkse gastarbeiders.

Het koppel, Özlem Türeci en Ugur Sahin, richtte in 2008 het farmabedrijf BioNTech op, dat onderzoek doet naar onder meer immuuntherapie in het kader van kankerbehandelingen. En hoewel het bedrijf nog nooit een vaccin produceerde, besloot het enkele maanden geleden toch deel te nemen aan de koortsachtige, wereldwijde zoektocht. Dat wierp snel zijn vruchten af doordat beide oprichters al heel wat ervaring hadden met zogenaamde genetische RNA-codes, waar finaal ook het vaccin van Pfizer en BioNTech op gebaseerd is.

Dat het echtpaar de sprong waagde om naar een Covid-19-vaccin te gaan zoeken, is veeleer toeval. Ugur Sahin (55) – geboren in Turkije als zoon van een fabrieksarbeider die in de jaren 70 bij Ford in Keulen gingen werken – was in januari erg getroffen door een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet over hoe zich in de Chinese stad Wuhan razendsnel een nieuw virus verspreidde. Waarna hij meteen proeven opzette om tot een vaccin te komen.

In een interview met het Duitse blad Der Spiegel herhaalt een fiere Sahin dat het vaccin “onze technologie” is, waarna hij de samenwerking met farmagigant Pfizer – goed voor 100.000 werknemers wereldwijd – als “ideaal” omschrijft. Want enkel zo’n groot bedrijf kan de wereldwijde uitrol van het vaccin in goede banen leiden. Ter vergelijking: het Duitse bedrijf van het echtpaar telt maar 1.500 werknemers.

Voor het echtpaar waren de geldzorgen sowieso al lang verleden tijd. Op papier behoren ze al een tijdje tot de honderd rijkste Duitsers, mede dankzij enkele strategische investeringen waarvoor ze Microsoft-oprichter Bill Gates warm konden maken. En door als eerste een virus te vinden, hoeven ze zich waarschijnlijk nooit nog zorgen te maken over de stand van hun bankrekening. Sahin komt niettemin nog elke dag met de fiets naar het werk.