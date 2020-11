Europees Hof veroordeelt Rusland voor slechte behandeling van oppositieleider-gifslachtoffer Navalny

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft Rusland dinsdag nog maar eens veroordeeld voor een vernederende behandeling van oppositieleider Aleksej Navalny.

Navalny werd in augustus vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Navalny, die momenteel herstelt in Duitsland, acht het Kremlin daarvoor verantwoordelijk. De Russische president Vladimir Poetin ontkent dat.

Maar de nieuwe veroordeling van het Europees Hof draait rond een incident in mei 2012. Navalny en een andere dissident, Vadim Gunko, waren naar het Europese Hof in Straatsburg gestapt nadat ze toen mishandeld waren bij een arrestatie tijdens een betoging in Moskou. Ze wilden er fraude bij de presidentsverkiezingen van maart aanklagen. De twee opposanten werden één nacht vastgehouden, en vervolgens administratief veroordeeld omdat ze weigerden de bevelen van de politie te gehoorzamen.

Het Hof oordeelde dinsdag unaniem dat Rusland de bepalingen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens over het verbod op vernederende en onmenselijke behandeling, over het recht op vrijheid en de vrijheid van vereniging en over het recht een eerlijk proces heeft geschonden.

Het Hof baseert zich onder meer op een video van de arrestatie die op het internet is geplaatst en toont hoe agenten “de arm van Navalny verdraaiden en hem deden schreeuwen”. Dergelijke handelingen waren volgens het Hof “niet strikt noodzakelijk” omdat de oppositieleider geen “zichtbare weerstand” bood. Volgens het arrest moet de Russische overheid Navalny 8.500 euro schadevergoeding betalen.