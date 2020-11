Zes maanden vochten centrum- en linksere Democraten zij aan zij. Nu de draak verslagen is, begint een interne oorlog. Beide strekkingen zien zich als de vader van het succes, en willen dat vertaald zien in beleid en portefeuilles.

“John Kasich in de regering? Ik zou perplex staan. Wat voor een boodschap zou dat zijn over wie er beloond wordt voor deze overwinning?” Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) nam geen blad voor de mond in een ...