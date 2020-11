Rechter opvallend mild voor 70-jarige die echtgenote probeerde dood te steken na jarenlange terreur: “Hij sliep uit schrik voor haar in een aparte kamer met de deur op slot”

Diksmuide / Keiem -

Een 70-jarige man uit Keiem bij Diksmuide is door de rechter mild gestraft nadat hij zijn vrouw 8 messteken heeft gegeven. “Het is bewezen dat het om een poging doodslag ging en dat hij haar kon gedood hebben. Maar er is sprake van uitlokking en dat zijn verzachtende omstandigheden.” E.C. kreeg twee jaar cel, volledig met uitstel.