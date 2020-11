Zwitserse spelers: “Kijken uit om tegen topteam België te spelen”

In België is het animo niet bepaald groot om de oefenwedstrijd tegen Zwitserland woensdagavond af te werken. Bij de tegenstander is dat wel het geval.

“Van tegen topteams te spelen, worden we alleen maar beter”, zegt Manuel Akanji, verdediger van Borussia Dortmund en vorige maand nog positief op corona. “We hebben nu al vijf wedstrijden niet meer gewonnen. In 2020 wonnen we zelfs nog geen enkele match. Maar dat betekent niet dat we slecht aan het spelen zijn. Tegen Duitsland konden we drie keer scoren maar kregen er ook drie binnen. Als we dat kunnen vermijden, zit het goed. Maar ik wil zeker tegen België spelen. Dat is een topteam.”

Yvon Mvogo, de doelman van PSV die tegen de Rode Duivels zijn kans zal krijgen, treedt Akanji bij. “Als je tegen een land als België kunt spelen, mag je dat niet laten”, aldus Mvogo. “Ik zit in een goede flow. Ik ben blij dat ik nu meer kan spelen bij PSV. Dat is heel plezierig. De laatste jaren bij Leipzig speelde ik niet veel. Het is nu zelfs om de drie dagen dat ik moet spelen. Sommigen zien dat als een nadeel maar ik vind het een voordeel. Zeker tegen een topland als België. Ik kijk ernaar uit.”