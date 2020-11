Parket opent strafonderzoek na audit bij VRT

Na een audit bij de VRT, waarin mogelijke onregelmatigheden aan het licht zijn gekomen, heeft het parket van Brussel beslist een opsporingsonderzoek te openen. Dat bevestigt het parket aan De standaard.

Begin oktober was gebleken dat het rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke onregelmatigheden in het toenmalige directiecollege van de VRT wel degelijk pijnpunten had blootgelegd in de werking van enkele afdelingen van de openbare omroep. Het citeerde toen voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of niet gerespecteerd, zoals het ontbreken van bewijsstukken voor belastingen en procedures voor openbare aanbestedingen die niet gerespecteerd werden.

Het is niet duidelijk voor welke mogelijk misdrijven het onderzoek is geopend.