John van den Brom maakt intenties met KRC Genk duidelijk: “Ik hou van mooi voetbal, soms zelfs wat te veel”

John van den Brom zal bij Racing Genk nog niet direct teruggrijpen naar zijn geliefkoosde 4-3-3-opstelling. “Het allerbelangrijkste zijn toch de spelers en je voelt dat ze vertrouwen hebben in deze manier van spelen. Daarin ga ik natuurlijk wel mijn ding kenbaar maken, en dat is dat er nog veel verbetering in het voetballende gedeelte kan”, zei Van den Brom dinsdag bij zijn officiële voorstelling in de Luminus Arena.

Van den Brom komt uit de Hollandse school, maar wil het huidige Genkse systeem met drie verdedigers niet direct omgooien. “Mijn visie is 4-3-3, maar je kijkt altijd wat op dit moment het beste voor het team is. Ik ga daar voorlopig mee door, maar er zijn altijd momenten voor trainers om daar verandering in te brengen. 4-3-3 is hier ook heel ingeburgerd en past bij de club”, vertelde Van den Brom.

De Nederlandse coach wil niet enkel resultaten, maar ook mooi voetbal brengen. “Ik vind dat wij in deze kern ontzettend goede spelers hebben om ook beter te gaan voetballen. Ik ben een trainer die altijd van mooi voetbal uitgaat, soms misschien wel te veel, bijna naar het naïeve toe”, aldus Van den Brom. “Winnen is het belangrijkste, maar de manier waarop is voor mij net zo belangrijk. Als je die twee samenvoegt, heb je veel kans om succesvol te zijn. Maar dat moet samengaan met resultaten. Als dat moet met drie verdedigers achterin, dan is dat maar zo.”

Van den Brom volgt de Deen Jess Thorup op bij Racing Genk. De 54-jarige Nederlander zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2023. De voormalige Anderlecht-coach verlaat FC Utrecht, waar hij nog een overeenkomst had tot 2022. Hij brengt ook zijn assistent Dennis Haar mee naar Genk.