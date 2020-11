Zwitserse bondscoach Petkovic heeft goede herinneringen aan België: “Die 5-2 is hoogtepunt in mijn loopbaan”

Vladimir Petkovic is de bondscoach van Zwitserland. De man kijkt graag terug naar 18 november 2018, de dag dat Zwitserland in de Nations League België met 5-2 versloeg.

“Dat was een fantastische wedstrijd”, herinnert Petkovic zich graag. “Qua resultaat was dat het hoogtepunt in mijn loopbaan als coach van Zwitserland. We speelden uitstekend tegen een topteam. Daar hebben we bewezen dat we in een beslissende wedstrijd, want dat was het, het verschil kunnen maken. Dat vond ik een heel belangrijke vaststelling.”

Toby Alderweireld tijdens de blamage in Zwitserland in 2018 Foto: BELGA

Zwitserland haalde de eindronde van de Nations League maar haalde de finale niet. Nu doen ze het niet zo best want ze staan vierde en laatste in hun groep. Met wedstrijden tegen Spanje en Oekraïne ziet het er niet best uit en degradatie naar categorie B dreigt. Nu is het een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels in volle coronatijd.

“Hier wordt veel over gesproken. We kunnen niet anders doen dan het programma dat ons wordt opgelegd volgen. Het is nu eenmaal een ongewone tijd. Natuurlijk zijn er problemen tussen clubs, die hun spelers niet willen afstaan, en de nationale bonden. Dat is altijd zo geweest. Ik hoop op begrip van beide kanten. FIFA en UEFA zijn echter duidelijk: de clubs moeten hun spelers naar de nationale ploeg laten komen.”