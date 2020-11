Anderlecht voert alweer enkele verschuivingen door binnen ‘performance’-departement

Anderlecht kondigt alweer enkele verschuivingen aan binnen het performance-departement. Niels Mathieu, die al zeven jaar kine is bij paars-wit, wordt Head Physical Therapist. Daarnaast haalde het ook Maarten Brecko binnen als Physical Therapist.

Het performance-departement van Anderlecht werd de afgelopen maanden al stevig hervormd. In de zomer werd Damian Roden aangesteld als Head of Performance. Binnen de medische cel kwam dr. Luc Vanden Bossche over van AA Gent.

“RSCA gaat ook op een veel bredere manier samenwerken met het UZ Gent, bijvoorbeeld voor medische en fysieke testen”, klinkt het nog op de website van de club.