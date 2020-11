Antwerpenaar opgepakt voor moord op vrouw in Lloret: “Peggy en hij leken opnieuw gelukkig”

Antwerpen -

De 51-jarige Antwerpenaar Pascal D. zit sinds maandag in de cel in de Spaanse badstad Lloret de Mar. Na een uit de hand gelopen ruzie wurgde hij zijn vrouw Peggy Dekoninck (49). “We hadden helemaal niets zien aankomen, Peggy sprak vorige week nog over haar toekomstplannen”, klinkt het vol ongeloof bij een vriendin.