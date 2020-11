Torhout verplicht mondmasker in bos

Torhout - Het is voortaan verplicht om een mondmasker te dragen in Groenhove bos in Torhout. Het gemeentebestuur nam die beslissing na de drukte van afgelopen weekend.

De gemeente roept in de eerste plaats zijn inwoners op “om de federale maatregelen nauwgezet op te volgen”. Maar de boodschap blijft: waar het te druk is, moet het mondmasker gedragen worden. En afgelopend weekend was dat door het mooie herfstweer absoluut het geval.

“Omdat Groenhove bos de afgelopen dagen druk bezocht werd omwille van de speelzones en wandelroutes, werd voor deze locatie een mondmaskerplicht afgevaardigd”, zegt waarnemend burgemeester Lieselotte Denolf.